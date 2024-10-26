النائب بلال عبدالله لـ الجديد: وليد جنبلاط يحاول حماية البلد بالتنسيق مع بري وميقاتي وتوحيد المساحات المشتركة الداخلية هو الأساس اليوم

العودة الى الأعلى وزير الاعلام زياد مكاري لـ الجديد: اسرائيل مبنية على الارهاب واستهداف الصحافيين اليوم جريمة حرب موصوفة