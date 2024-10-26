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خاص الجديد
النائب ميشال موسى لـ الجديد: كان يجب أن نُعد خطة لمواجهة تبعات الحرب خاصةً بموضوع النازحين
2024-10-26 | 11:13
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النائب ميشال موسى لـ الجديد: كان يجب أن نُعد خطة لمواجهة تبعات الحرب خاصةً بموضوع النازحين
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النائب ميشال موسى لـ الجديد: كان يجب أن نُعد خطة لمواجهة تبعات الحرب خاصةً بموضوع النازحين
خاص الجديد
محليات
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