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فيديو - عدوان جديد على الضاحية الجنوبية لبيروت
2024-10-26 | 18:58
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فيديو - عدوان جديد على الضاحية الجنوبية لبيروت
شن جيش العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وطالت الغارات محيط منطقة الحدث وبرج البراجنة وحارة حريك.
التفاصيل في الفيديو المرفق
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