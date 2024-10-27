علي حمية لـ وهلق شو: رئيس الجمهورية يجب أن يتمتع بثقة جميع اللبنانيين وهذا هو رئيس جمهورية لبنان المستقبلي وبالتالي يجب وقف إطلاق النار وبعد ذلك تجتمع الكتل السياسية وتنتخب رئيساً