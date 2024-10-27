علي حمية لـ وهلق شو: إتصالات ميقاتي مستمرة مع المجتمع الدولي لتحييد المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية

علي حمية لـ وهلق شو: علينا أن ننتظر ما يحمله هوكستين وإذا تمّ الإتصال من قبل الموفد الأميركي مع مكتبي بري وميقاتي للقاء بهما فالأمور في إتجاه الى حد ما إيجابي