رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ وهلق شو: هوكستين سيصل غداً الى تل أبيب وسيلتقي نتنياهو وسيعود الى لبنان إن كان لديه أي أمر جديد

رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ وهلق شو: ما قبل السيد ليس كما بعده يجب إعادة النظر في كل السرديات التي كنا نتكلم عنها قبل هذه اللحظة وهذه المرحلة انتقالية