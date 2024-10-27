النائب مارك ضو لـ وهلق شو: الجولات الأميركية هي فقط لضبط الإيقاع ولا أعتقد أن يكون هناك حلولاً لوقف اطلاق النار في لبنان وغزة وزيارة هوكستين هي في إطار التهدئة ما قبل الإنتخابات الرئاسية الأميركية