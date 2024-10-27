الصحافي محمد علّوش لـ وهلق شو: إيران تعول على أمر واحد هو الإنتخابات الأميركية وهي تعمل لإسترداد ما تم تسليفه للديمقراطيين ووقف الحرب والوصول الى إتفاقات نووية وتسوية شاملة في المنطقة