مارك ضو لـ وهلق شو: عندما يأتي الرئيس بارادة لبنانية هذا الأمر يعني أن لدينا قراراً وطنياً ونحن اليوم "لا نزال مجموعة عشائر لا نتعاطى كمؤسسات"