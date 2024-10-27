الباحث السياسي والإستراتيجي سعيد شواردي من طهران لـ وهلق شو: لا أحد يبني آمالاً على المفاوضات النووية فهي فشلت مرات عدة ولم تحقق أي أمر بسبب المماطلة الأميركية