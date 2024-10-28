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وزارة الصحة: 3 شهداء و17 جريحا بسبب غارة العدو الإسرائيلي على ثكنة غورو- بعلبك
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المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام بصلية صاروخية
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام بصلية صاروخية
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2024-10-28 | 14:30
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أوساط عين التينة لـ #الجديد: من غير المتوقع أن ينخرط نتنياهو بإيجابية في المسعى الاميركي أو أن يقبل بوقف إطلاق النار قبيل الانتخابات الاميركية
خاص الجديد
محليات
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