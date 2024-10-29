الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
24
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
17:29
طرح إسرائيلي بإغتيال ميقاتي!
09:38
فيديو - حريق ضخم في جزين.. ومناشدة من النائب غادة أيوب
09:30
فيديو - مراسل الجديد يجول في الجاموس وحجم الدمار كبير جداً
08:32
بالفيديو - مراسل الجديد يعاين الأضرار من محيط مسجد القائم
08:20
فيديو - غارات عنيفة تستهدف مدينة صور
خاص الجديد
مراسلة الجديد: غارات اسرائيلية تستهدف بلدتي ياطر والخيام
2024-10-29 | 06:22
A-
A+
مراسلة الجديد: غارات اسرائيلية تستهدف بلدتي ياطر والخيام
مقالات ذات صلة
مراسلة الجديد: غارات تستهدف بلدتي بريتال والنبي ايلا في البقاع
مراسلة الجديد: غارتان تستهدفان بلدتي النبي شيت والخضر و 5 غارات على منطقة بيت الطشم مجرى نهر العاصي في البقاع
مراسلة الجديد: سلسلة غارات تستهدف مدينة بعلبك وبلدتي الجمالية والنبي عثمان في البقاع الشمالي
مراسلة الجديد: غارات اسرائيلية تستهدف بلدتي ياطر والخيام
خاص الجديد
محليات
الجديد:
غارات
اسرائيلية
تستهدف
بلدتي
والخيام
العودة الى الأعلى
النائب فادي علامة للجديد: المساعدات التي تصل من باكستان في إطار الجسر الجوي الذي تم إنشاؤه وهذه ليست الطائرة الأخيرة
مراسل الجديد: غارات على بلدتي شقرا و مجدل سلم بالتزامن مع قصف مدفعي طال خراج البلدتين
اقرأ ايضا في خاص الجديد
06:39
النائب فادي علامة للجديد: المساعدات التي تصل من باكستان في إطار الجسر الجوي الذي تم إنشاؤه وهذه ليست الطائرة الأخيرة
06:39
النائب فادي علامة للجديد: المساعدات التي تصل من باكستان في إطار الجسر الجوي الذي تم إنشاؤه وهذه ليست الطائرة الأخيرة
05:48
مراسل الجديد: غارات على بلدتي شقرا و مجدل سلم بالتزامن مع قصف مدفعي طال خراج البلدتين
05:48
مراسل الجديد: غارات على بلدتي شقرا و مجدل سلم بالتزامن مع قصف مدفعي طال خراج البلدتين
16:56
استهداف حارة آل بري في تبنين وتضرر منزل عبدالله بري نجل رئيس مجلس النواب
16:56
استهداف حارة آل بري في تبنين وتضرر منزل عبدالله بري نجل رئيس مجلس النواب
يحدث الآن
عربي و دولي
07:45
الجهاد الإسلامي في فلسطين يبارك للحزب بتعيين نعيم قاسم أميناً عاماً
عربي و دولي
07:35
الحوثيون يتبنون هجوما بالمسيرات على عسقلان
محليات
07:30
مراسل الجديد: غارات اسرائيلية على الخيام وشبعا
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
07:24
"دموع التماسيح".. وزير مالية العدو الاسرائيلي يثير جدلاً!
2024-09-30
بعد تهجير السكان من منازلهم.. غنى غندور بتعليق صادم: اللي بساحة الشهداء شحادين
2024-10-20
عمر ابن سامر المصري يلفت الأنظار بوسامته .. بدا نسخة عن والده والجمهور يتفاعل
02:21
أوستن لغالانت: واشنطن ملتزمة بترتيب دبلوماسي في لبنان يسمح بعودة المدنيين إلى منازلهم على جانبي الحدود
08:36
غارات عنيفة على مدينة صور.. مراسلة الجديد تنقل المشهد
2024-09-09
مراسلة الجديد: وصول حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الى قصر عدل بيروت على وقع هتافات مندّدة من الحاضرين في محيط قصر العدل
بالفيديو
بالفيديو
18:09
تغطية متواصلة: مراسلونا على خط الجبهة اللبنانية وآخر التحديثات
14:15
مقدمة النشرة المسائية 28-10-2024
12:39
مقدمة النشرة المسائية
09:30
فيديو - مراسل الجديد يجول في الجاموس وحجم الدمار كبير جداً
08:36
غارات عنيفة على مدينة صور.. مراسلة الجديد تنقل المشهد
08:12
فيديو - الجديد تعاين الدمار الذي خلّفته الغارات في محيط أوتوستراد السيد هادي نصرالله
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
17:29
طرح إسرائيلي بإغتيال ميقاتي!
عربي و دولي
17:29
طرح إسرائيلي بإغتيال ميقاتي!
عربي و دولي
16:04
وقف للنار في لبنان.. مكتب نتنياهو يوّضح حقيقة الأمر!
عربي و دولي
16:04
وقف للنار في لبنان.. مكتب نتنياهو يوّضح حقيقة الأمر!
محليات
04:16
قيادة الحزب تعين الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً
محليات
04:16
قيادة الحزب تعين الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً
محليات
10:01
المقاومة الإسلامية نصبت كميناً محكماً لجنود العدو الإسرائيلي
محليات
10:01
المقاومة الإسلامية نصبت كميناً محكماً لجنود العدو الإسرائيلي
محليات
06:33
العدو الاسرائيلي يوجه تهديداً جديداً لقرى جنوبية!
محليات
06:33
العدو الاسرائيلي يوجه تهديداً جديداً لقرى جنوبية!
محليات
02:58
مقترح هوكشتاين بلغ مرحلة متقدمة.. هل ستستبدل اليونيفيل بقوات ألمانية وفرنسية وبريطانية؟
محليات
02:58
مقترح هوكشتاين بلغ مرحلة متقدمة.. هل ستستبدل اليونيفيل بقوات ألمانية وفرنسية وبريطانية؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024