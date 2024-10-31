أوساط سياسية للجديد: الاجواء الاعلامية والتسريبات تشي بعدم نجاح المفاوضات مع إسرائيل ولا توحي بأن الاسرائيلي عازم على وقف إطلاق النار ولكنه يتجاوب مع المسعى الاميركي كرسائل إيجابية تتعلق بالانتخابات

معلومات الجديد: لا تواصل حتى اللحظة من قِبل هوكشتاين لا مع بري ولا ميقاتي والدولة اللبنانية بانتظار الرد الاسرائيلي الذي سينقله هوكشتاين إذ إن الموقف اللبناني واضح ولا تراجع عنه