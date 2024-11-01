الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
10:52
ترامب في قهوة "حسن عباس".. سنوقف الحرب!
07:03
بالفيديو - لحظة إستهداف العدو نقطة دفاع مدني في مدينة صور يوم أمس
05:21
خالد أبو شقرا يتحدّث عن الحرب وخسائر الدولة
05:11
بالفيديو - مشاهد اضافية للدمار الهائل الذي لحق بالضاحية الجنوبية ليلاً
02:57
فيديو - آثار العدوان على حي الراهبات في النبطية
خاص الجديد
إجتماع في مجلس النواب حول قضايا محافظة بعلبك الهرمل والنازحين
2024-11-01 | 06:11
A-
A+
إجتماع في مجلس النواب حول قضايا محافظة بعلبك الهرمل والنازحين
إجتماع في مجلس النواب حول قضايا محافظة بعلبك الهرمل والنازحين
مقالات ذات صلة
حسين الحاج حسن: ناقشنا ضرورة إعادة تكوين خلية الأزمة في محافظة بعلبك الهرمل
النائب حسين الحاج حسن من مجلس النواب: عدد النازحين في بعلبك الهرمل قرابة الـ60 ألفاً وهذا الرقم بحاجة لتحديث يومي
مؤتمر صحافي للنائبين ملحم خلف ونجاة صليبا من مجلس النواب
إجتماع في مجلس النواب حول قضايا محافظة بعلبك الهرمل والنازحين
خاص الجديد
محليات
مجلس النواب
محافظة بعلبك الهرمل
العدوان على لبنان
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد ينقل المشهد من مدينة صور
غارات جديدة على مدينة بعلبك.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
اقرأ ايضا في خاص الجديد
10:01
مراسل الجديد: 5 صواريخ استهدفت مبنيين سكنيين في محيط مجمع الإمام الحسين في صور
10:01
مراسل الجديد: 5 صواريخ استهدفت مبنيين سكنيين في محيط مجمع الإمام الحسين في صور
08:27
الجديد تواكب أبرز تطورات الساعات الأخيرة في البقاع
الجديد تواكب أبرز تطورات الساعات الأخيرة في البقاع
08:27
الجديد تواكب أبرز تطورات الساعات الأخيرة في البقاع
الجديد تواكب أبرز تطورات الساعات الأخيرة في البقاع
06:51
مراسلة الجديد: شهيدان و4 جرحى في غارة طاريا
06:51
مراسلة الجديد: شهيدان و4 جرحى في غارة طاريا
يحدث الآن
محليات
10:53
41 شهيداً بغارات إسرائيلية على 9 بلدات بعلبكية
عربي و دولي
10:52
ترامب في قهوة "حسن عباس".. سنوقف الحرب!
عربي و دولي
10:28
جيش العدو الإسرائيلي يضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب.. هذا ما نقلته "جيروزاليم بوست"!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
10:52
ترامب في قهوة "حسن عباس".. سنوقف الحرب!
2024-10-23
تصحيح - دبلوماسي غربي لـ"أ.ف.ب": الدفع باتجاه تطبيق القرار "1701 + هو انعكاس لحقيقة مفادها أن أيا من الجانبين لم ينفّذ القرار
2024-06-06
ترامب يحذّر من حرب نووية!
2024-10-29
قيادة الحزب تعين الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً
06:48
اصابة ريم شقيقة أصالة نصري بمرض خطير وشقيقها أنس يكشف تفاصيل
2024-10-31
"حماس ترفض الوقف المؤقت للحرب".. هذا ما قاله القيادي طاهر النونو لـ "أ ف ب"!
بالفيديو
بالفيديو
09:40
غارات عنيفة على صور.. مراسل الجديد ينقل المشهد من المدينة
08:27
الجديد تواكب أبرز تطورات الساعات الأخيرة في البقاع
07:46
فيديو - حسين الحاج حسن: الإنفاق الحكومي على النازحين زهيد ولا يتناسب مع حجم الأزمة
07:27
بالفيديو - استشهاد عضو بلدية النبطية اثر استهداف منزله
06:48
مراسل الجديد ينقل المشهد من مدينة صور
06:11
إجتماع في مجلس النواب حول قضايا محافظة بعلبك الهرمل والنازحين
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
10:52
ترامب في قهوة "حسن عباس".. سنوقف الحرب!
عربي و دولي
10:52
ترامب في قهوة "حسن عباس".. سنوقف الحرب!
محليات
19:50
بالصور - العدو يهدد بقصف هذه المناطق في الضاحية
محليات
19:50
بالصور - العدو يهدد بقصف هذه المناطق في الضاحية
عربي و دولي
10:28
جيش العدو الإسرائيلي يضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب.. هذا ما نقلته "جيروزاليم بوست"!
عربي و دولي
10:28
جيش العدو الإسرائيلي يضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب.. هذا ما نقلته "جيروزاليم بوست"!
خاص الجديد
02:32
فيديو - الجديد في الضاحية الجنوبية.. دمار هائل عقب الغارات العنيفة
خاص الجديد
02:32
فيديو - الجديد في الضاحية الجنوبية.. دمار هائل عقب الغارات العنيفة
محليات
22:14
مراسلة الجديد: الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية استهدفت دوار الكفاءات تحديداً
محليات
22:14
مراسلة الجديد: الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية استهدفت دوار الكفاءات تحديداً
محليات
20:55
بالصور - تهديد إسرائيلي جديد لهذه المناطق
محليات
20:55
بالصور - تهديد إسرائيلي جديد لهذه المناطق
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024