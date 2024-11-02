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جيش العدو الإسرائيلي: وحدة كوماندوز بحرية اعتقلت قياديا في حزب الله بعملية البترون
جيش العدو الإسرائيلي: وحدة كوماندوز بحرية اعتقلت قياديا في حزب الله بعملية البترون
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05:53
بالفيديو - أضرار كبيرة في حي البياض بالنبطية إثر العدوان
خاص الجديد
آخر المستجدات الميدانية.. تنقلها مراسلتنا من حاصبيا
2024-11-02 | 09:54
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آخر المستجدات الميدانية.. تنقلها مراسلتنا من حاصبيا
آخر المستجدات الميدانية.. تنقلها مراسلتنا من حاصبيا
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خاص الجديد
محليات
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الميدانية..
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حاصبيا
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