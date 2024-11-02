آخر المستجدات الميدانية.. تنقلها مراسلتنا من حاصبيا

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي إحسان عطايا لـ الجديد: أي تراجع من طرف المقاومة يُعتبر إستسلاماً وهذا لا يمكن أن يحصل أمام الإنجازات التي تمّ تحقيقها