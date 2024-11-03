مسعد بولس لـ #وهلق شو: ترامب يستطيع إنهاء كل الحروب بسبب قوّته

وزير البيئة ناصر ياسين لـ وهلق شو: المسؤولية اليوم مشتركة والتضامن مطلوب كذلك نسعى لتأمين الأشخاص الموجودة في الطرقات ونتواصل مع الجيش لتأمين الخيم كما أننا سنستمر في متابعة موضوع الإيواء