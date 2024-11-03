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مسعد بولس لـ #وهلق شو: مسودة الاتفاقية التي تم تسريبها كانت مدروسة من قبل إدارة بايدن وهاريس وحملتها
2024-11-03 | 14:16
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مسعد بولس لـ #وهلق شو: مسودة الاتفاقية التي تم تسريبها كانت مدروسة من قبل إدارة بايدن وهاريس وحملتها
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