معلومات الجديد: بري اطَّلع اليوم على اقتراحِ القانون الذي قدمته كتلة نواب القوات اللبنانية للتمديد لقائد الجيش والذي قدمه نواب القوات قبل الحصول على التواقيع المطلوبة

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خاص الجديد
معلومات الجديد: بري اطَّلع اليوم على اقتراحِ القانون الذي قدمته كتلة نواب القوات اللبنانية للتمديد لقائد الجيش والذي قدمه نواب القوات قبل الحصول على التواقيع المطلوبة
2024-11-04 | 13:32
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معلومات الجديد: بري اطَّلع اليوم على اقتراحِ القانون الذي قدمته كتلة نواب القوات اللبنانية للتمديد لقائد الجيش والذي قدمه نواب القوات قبل الحصول على التواقيع المطلوبة
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