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2024-11-06 | 12:33
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مستشار الرئيس ترامب مسعد بولس للجديد: الرئيس ترامب سيفي بالوعود الذي وضعها في الكتاب الذي ارسله للبنانيين بوقف الحرب قريبا وانهاء الدمار والعذاب ضمن اتفاق السلام الشامل في المنطقة
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