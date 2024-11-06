بولس للجديد: ترامب سيبدأ بالعمل فورا على ملف المنطقة قبل انتقاله الى البيت الابيض للتحضير لاتفاق نووي مع ايران

مستشار ترامب للجديد: حاول الديمقراطيون انجاز اتفاق وقف اطلاق نار في لبنان قبل الانتخابات لكن اسرائيل لم تستجب وترامب ملتزم بانهاء الحرب قبل دخوله الى البيت الابيض