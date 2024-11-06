بولس للجديد: انا ساتولى مهام التفاوض مع الجانب اللبناني من اجل الوصول الى اتفاق وسيعين ترامب شخصا ملما بالملف الاسرائيلي للتفاوض مع الاسرائيلين للوصول الى اتفاق