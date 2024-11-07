معلومات الجديد: عملية تنطيف المكان بدأت فجراً والعمل جار حتى اللحظة كما أن الأمور قد عادت إلى طبيعتها والمطار يعمل بكل أقسامه وبشكل طبيعي

العودة الى الأعلى معلومات الجديد: لا أضرار في مطار بيروت وقد اقتصر الأمر على تناثر الأحجار على المدرج الغربي وطريق الخدمه إضافة إلى أضرار بسيطة في محيط المدرج 17