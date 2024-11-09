علاء موسى لـ الجديد: الوساطة مستمرّة والثلاثي المسؤول عن المفاوضات سيستمرّ بدوره

السفير المصري لدى لبنان علاء موسى لـ الجديد: الثلاثي ما زال موجوداً ويفاوض لإنهاء القتال في غزة وما أعلنته قطر اليوم يؤكد أن المشكلة تأتي من الأطراف وليس من الوسطاء