الصحافي والكاتب السياسي الإيراني محمد غروي لـ الجديد: إيران لا تعتقد أن حلّ الدولتين سيريح المنطقة

السياسي محمد عبيد لـ الجديد: الأميركي لاحظ متأخراً أنه لا يمكن الذهاب إلى صياغة شرق أوسط جديد بمعزل عن إيران أو دون أخذ دورها في المنطقة بعين الإعتبار