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محمد غروي لـ الجديد: الردّ الإيراني ما زال مطروحاً وبقوة
2024-11-09 | 14:59
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مولوي لـ الجديد: الحريق في الحمرا انتهى بعد أن بدأ نتيجة احتكاك كهربائي في أحد المولدات وتمدد إلى خزانات المازوت وقمنا بإرسال خبير حريق للتحقيق في أسباب الحادث
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