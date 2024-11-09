مراسلة الجديد: غارتان على سحمر وغارة على مشغرة في البقاع الغربي

مولوي لـ الجديد: الحريق في الحمرا انتهى بعد أن بدأ نتيجة احتكاك كهربائي في أحد المولدات وتمدد إلى خزانات المازوت وقمنا بإرسال خبير حريق للتحقيق في أسباب الحادث