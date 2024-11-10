الصحافي حيدر مصطفى لـ الجديد: العدوان على منطقة السيدة زينب بدمشق أسفر عن سقوط 9 شهداء وعشرات الجرحى

معلومات الجديد من اوساط معنية بالتفاوض: لبنان الرسمي لم يتسلم مسودة اتفاق وقف النار كما روّج الاعلام الاسرائيلي

معلومات الجديد من اوساط معنية بالتفاوض: لبنان الرسمي لم يتسلم مسودة اتفاق وقف النار كما روّج الاعلام الاسرائيلي