منيف عماش الحربي: الرياض أرسلت رسالة مبكرة للولايات المتحدة وكل الدول هي "إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس ثم توقيع السلام مع إسرائيل"

الكاتب والمحلل السياسي منيف عماش الحربي لـ وهلق شو: قمة الرياض غداً ستدعو لوقف النار في لبنان وغزة وما يحدث في البلدين هو نتيجة لعدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية