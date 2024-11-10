النائب رازي الحاج لـ وهلق شو: إيران تدير المعركة عبر حزب الله وما يقوم به رئيس الحكومة والمعنيون مجرد تمنيات عسى أن يصلوا إلى قرار بوقف النار

النائب طوني فرنجية للجديد: الاولوية يجب ان تكون بوقف اطلاق النار والاجرام ولكن هذا الامر لا يكون بالاستسلام ونحن نراهن على الحكومة وعلى حكمة الرئيس بري للوصول الى وقف اطلاق النار