النائب أمين شري لـ الجديد: أي تقارب عربي إسلامي مرّحب به كما نرّحب بتسليح الجيش اللبناني

المستشار في السياسة الخارجية في واشنطن وليد فارس لـ الجديد: إدارة ترامب قد تمدد لهوكستين في منصبه والرئيس المُنتخب يسعى للوصول إلى حلول دبلوماسية في لبنان والمنطقة