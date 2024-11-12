الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
19
o
البقاع
7
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
12:59
بعدسة "اليونيفيل"... دمار هائل في بلدة الطيبة الجنوبية جراء العدوان الاسرائيلي
08:00
أول صورة تُظهر إصابة السفير الإيراني بتفجيرات البيجر
06:00
مذكرة إقفال رسميّة ليوم الجمعة!
2024-11-11
فيديو - آخر تطورات الساحة الجنوبية مع مراسل الجديد
2024-11-11
فيديو - الأسد من الرياض: الأولوية حالياً لوقف المجازر والإبادة
خاص الجديد
مصادر سياسية للجديد: زيارة هوكستين أو عدمها هي المؤشر على استكمال بايدن بمحاولته لإيجاد الحل ووقف إطلاق النار قبل خروجه من البيت الابيض
2024-11-12 | 12:28
A-
A+
مصادر سياسية للجديد: زيارة هوكستين أو عدمها هي المؤشر على استكمال بايدن بمحاولته لإيجاد الحل ووقف إطلاق النار قبل خروجه من البيت الابيض
مقالات ذات صلة
مصادر اميركية للجديد : اتصال هاتفي بين هوكستين وترامب الذي لم يمانع استمراره في مهمة الوساطة لوقف النار
مصادر اميركية على صلة بالمفاوضات للجديد: هوكستين لم يقدم للبنان او اسرائيل أية مسوّدات لوقف اطلاق النار وكل التسريبات غير صحيحة
سي إن إن عن مسؤول أميركي: زيارة هوكستين وماكغورك ركزت بشكل خاص على جهود تأمين اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان
مصادر سياسية للجديد: زيارة هوكستين أو عدمها هي المؤشر على استكمال بايدن بمحاولته لإيجاد الحل ووقف إطلاق النار قبل خروجه من البيت الابيض
خاص الجديد
محليات
سياسية
للجديد:
زيارة
هوكستين
عدمها
المؤشر
استكمال
بايدن
بمحاولته
لإيجاد
إطلاق
النار
خروجه
البيت
الابيض
العودة الى الأعلى
بعد 13 غارة إسرائيلية: كيف يبدو المشهد في الضاحية الجنوبية
المستشار في السياسة الخارجية في واشنطن وليد فارس لـ الجديد: إدارة ترامب قد تمدد لهوكستين في منصبه والرئيس المُنتخب يسعى للوصول إلى حلول دبلوماسية في لبنان والمنطقة
اقرأ ايضا في خاص الجديد
13:29
مصادر عين التينة للجديد: لا تواصل بين الرئيس بري وهوكستين حتى الآن
13:29
مصادر عين التينة للجديد: لا تواصل بين الرئيس بري وهوكستين حتى الآن
13:29
مصادر سياسية للجديد: لقاء وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي مع ترامب يُعدّ أكبر مؤشر بأن شيئاً يُحضر للمنطقة
13:29
مصادر سياسية للجديد: لقاء وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي مع ترامب يُعدّ أكبر مؤشر بأن شيئاً يُحضر للمنطقة
12:05
مراسل الجديد: الغارة على بلدة جون في إقليم الخروب إستهدفت منزلاً وسقوط إصابات
12:05
مراسل الجديد: الغارة على بلدة جون في إقليم الخروب إستهدفت منزلاً وسقوط إصابات
يحدث الآن
محليات
19:42
غارة اسرائيلية في هذه الاثناء في محيط منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية
محليات
19:33
غارة اسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت في هذه الاثناء
محليات
19:31
مصادر أميركية تكشف لـ"الجديد" في واشنطن آخر المعطيات حول مسار المفاوضات لوقف اطلاق النار
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
17:59
مصادر اميركية للجديد : الجانب الاميركي يعتبر ان الطلعات الجوية الاسرائيلية يوميا وقصف أي هدف مشبوه أمر غير منطقي ومرفوض في أي إتفاق وان ذلك تتولاه لجنة دولية للمراقبة باشراف الجيش اللبناني
17:41
الغارات الاسرائيلية على قرى وبلدات البقاع مستمرة.. مراسلة الجديد تتابع آخر المستجدات مباشرة:
08:00
أول صورة تُظهر إصابة السفير الإيراني بتفجيرات البيجر
2024-10-12
بالفيديو - مصور الجديد سمير العقدة "أبو شاكر" يتذكر يوميات عدوان تموز 2006
2024-08-04
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها وتوجه لها رسالة مؤثرة
2024-08-13
"زخة شهب البرشاويات"... ظاهرة فلكية تبهر الناظرين اليها اليوم وغداً ... ما هي وكيف يمكن رؤيتها؟
بالفيديو
بالفيديو
18:55
مراسلة الجديد: غارة استهدفت منذ قليل منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية.. للمتابعة مباشرة:
17:45
مراسلة الجديد : غارة اسرائيلية جديدة تستهدف حارة حريك في الضاحية الجنوبية في هذه الاثناء .. للمتابعة مباشرة:
17:41
الغارات الاسرائيلية على قرى وبلدات البقاع مستمرة.. مراسلة الجديد تتابع آخر المستجدات مباشرة:
17:26
غارة بصاروخين تستهدف حارة حريك بالضاحية الجنوبية.. لمتابعة البث المباشر:
17:09
مراسلة الجديد تنقل المشهد من مشارف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد التهديد الاسرائيلي... للمتابعة مباشرة:
16:58
العدوان الاسرائيلي على لبنان مستمر.. مراسل الجديد يواكب آخر المستجدات الميدانية في جنوب لبنان مباشرة:
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
08:00
أول صورة تُظهر إصابة السفير الإيراني بتفجيرات البيجر
عربي و دولي
08:00
أول صورة تُظهر إصابة السفير الإيراني بتفجيرات البيجر
عربي و دولي
11:48
الجيش الاسرائيلي يزعم إستهداف مستودع "إنتاج صواريخ" في الشويفات
عربي و دولي
11:48
الجيش الاسرائيلي يزعم إستهداف مستودع "إنتاج صواريخ" في الشويفات
محليات
07:27
جيش العدو الإسرائيلي يُهدد سكان 14 بلدة جنوبية
محليات
07:27
جيش العدو الإسرائيلي يُهدد سكان 14 بلدة جنوبية
محليات
04:44
شاهد - صاروخ ينسف مبنى في الضاحية الجنوبية.. وغارات مستمّرة
محليات
04:44
شاهد - صاروخ ينسف مبنى في الضاحية الجنوبية.. وغارات مستمّرة
محليات
06:00
مذكرة إقفال رسميّة ليوم الجمعة!
محليات
06:00
مذكرة إقفال رسميّة ليوم الجمعة!
محليات
09:25
غارة على منطقة ضهور العبادية.. ومراسلة الجديد تنقل التحديثات من الموقع
محليات
09:25
غارة على منطقة ضهور العبادية.. ومراسلة الجديد تنقل التحديثات من الموقع
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024