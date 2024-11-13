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مراسلة الجديد: غارة إسرائيلية ثانية استهدفت الضاحية الجنوبية تحديداً محيط منطقة حارة حريك
مراسلة الجديد: غارة إسرائيلية ثانية استهدفت الضاحية الجنوبية تحديداً محيط منطقة حارة حريك
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خاص الجديد
مراسلة الجديد: غارة ثانية على الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديداً بمنطقة حارة حريك
2024-11-13 | 14:02
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مراسلة الجديد: غارة ثانية على الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديداً بمنطقة حارة حريك
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