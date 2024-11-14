مراسل الجديد: إستهداف تجمعات لقوات العدو عند الحدود مقابل بلدة الناقورة بصلية صاروخية

المقاومة الاسلامية: للمرة الثانية استهدفنا تجمعًا لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية الفلسطينية في بلدة كفركلا بصليةٍ صاروخية