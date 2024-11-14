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غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
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خاص الجديد
مراسل الجديد: إشتباكات عنيفة تدور بين بلدتي شمع وطير حرفا بين حزب الله وقوات العدو
2024-11-14 | 05:58
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مراسل الجديد: إشتباكات عنيفة تدور بين بلدتي شمع وطير حرفا بين حزب الله وقوات العدو
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