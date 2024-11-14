مراسلة الجديد: شهيدان و4 جرحى جراء الغارة الإسرائيلية على سرعين

الإيكونومست: المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق في لبنان أصبحت أكثر تقدما الآن

الإيكونومست: المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق في لبنان أصبحت أكثر تقدما الآن