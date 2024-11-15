فيديو - عمليات التصدي مستمرّة.. تطورات الميدان الجنوبي مع مراسل الجديد

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لـ الجديد: القرار 1701 والقرار 1559 لا يمكن أن يلغي أحدهما الآخر والمشكلة أن القرار 1701 لم يُطبق