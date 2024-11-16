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مراسل الجديد: غارة اسرائيلية تستهدف محيط بلدة القليلة
2024-11-16 | 08:37
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مراسل الجديد: غارة اسرائيلية تستهدف محيط بلدة القليلة
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