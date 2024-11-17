حسين أيوب لـ وهلق شو: في لبنان نريد وقفاً لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن وهذا ما أبلغ عنه الرئيس بري واضعاً نفسه تحت سقف الـ 1701 دون زيادة أو نقصان