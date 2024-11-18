مراسلة الجديد في واشنطن: مصادر أميركية أكدت زيارة آموس هوكستين إلى بيروت وسيصل قريبا جدا

وزير الداخلية بسام المولوي لـ الجديد: نأمل أن تكون هذه آخر جولات التصعيد قبل وقف النار لكننا نتطلع لذلك بحذر

وزير الداخلية بسام المولوي لـ الجديد: نأمل أن تكون هذه آخر جولات التصعيد قبل وقف النار لكننا نتطلع لذلك بحذر