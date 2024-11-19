كلمة هوكستين من عين التينة عقب اللقاء مع بري

سركيس نعوم لـ الجديد: حزب الله لن يستطيع أن يمحي "إسرائيل" وكذلك "إسرائيل" لن تقدر على القضاء على الحزب وزيارة آموس هوكستين تأتي في سياق جهود تلافي الحرب