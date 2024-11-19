النائب أحمد الخير للجديد: من الضروري توحيد الموقف اللبناني في ملف المفاوضات

الخارجية الأميركية: نواصل العمل مع الطرفين للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل والتركيز في المفاوضات ينصب على إيجاد حل مستدام يحقق الاستقرار لكليهما

الخارجية الأميركية: نواصل العمل مع الطرفين للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل والتركيز في المفاوضات ينصب على إيجاد حل مستدام يحقق الاستقرار لكليهما