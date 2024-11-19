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خاص الجديد
معلومات الجديد: التفاصيل الواردة في كلام بري يبحثها مستشاره علي حمدان في مقر السفارة الأميركية بالخط المفتوح مع رئيس المجلس هاتفياً وبعض القانونيين والدستوريين
2024-11-19 | 13:27
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معلومات الجديد: التفاصيل الواردة في كلام بري يبحثها مستشاره علي حمدان في مقر السفارة الأميركية بالخط المفتوح مع رئيس المجلس هاتفياً وبعض القانونيين والدستوريين
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محليات
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مراسلة الجديد: هوكستين يلتقي بري في عين التينة الآن
معلومات الجديد: الرئيس برّي خرج مبتسمًا قائلاً لمستشاريه: "استبشروا خيرًا" مذكّرًا إياهم بتصريحه: "بس تسمعوا هوكستين إجا يعني خلصت من عنا"
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