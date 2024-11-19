معلومات الجديد: الجانب اللبناني توقّف عند مصطلحات ملتبسة تتعلّق ببند الإتفاق على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل معتبراً أنه يعيدنا إلى ما قبل الخط الأزرق وترسيم جديد للحدود المرسّمة