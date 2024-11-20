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مراسل الجديد: قصف مدفعي عنيف على مجدل زون
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حسن فضل الله لـ الجديد: الرئيس بري دائماً يقول "ما تقول فول ليصير بالمكيول" فهناك مسار نعطيه كل الفرص الممكنة ونعمل على إنجاحه
2024-11-20 | 04:34
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حسن فضل الله لـ الجديد: الرئيس بري دائماً يقول "ما تقول فول ليصير بالمكيول" فهناك مسار نعطيه كل الفرص الممكنة ونعمل على إنجاحه
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حسن فضل الله لـ الجديد: الرئيس بري دائماً يقول "ما تقول فول ليصير بالمكيول" فهناك مسار نعطيه كل الفرص الممكنة ونعمل على إنجاحه
خاص الجديد
محليات
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