عاجل
مراسل الجديد: قصف مدفعي عنيف على مجدل زون
مراسل الجديد: قصف مدفعي عنيف على مجدل زون
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
08:14
فيديو - تفاوض بالنار في الجنوب.. ولا خرق في البياضة
08:11
بالفيديو - كواليس اللقاء الثاني بين هوكستين وبري مع مراسلة الجديد
06:04
بالفيديو- منتخب لبنان لكرة السلة رافعاً العلم اللبناني مع ماجدة الرومي في دبي
05:56
فيديو - مراسل الجديد يُفنّد واقع الميدان الجنوبي اليوم
05:52
كلمة للشيخ نعيم قاسم اليوم
خاص الجديد
مراسل الجديد: غارة عنيفة على البياضة
2024-11-20 | 07:19
A-
A+
مراسل الجديد: غارة عنيفة على البياضة
مقالات ذات صلة
مراسلة الجديد: غارة جديدة وعنيفة جداً على الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديداً منطقة المريجة في هذه الأثناء
مراسلة الجديد: غارة عنيفة في هذه الأثناء على الضاحية الجنوبية وتحديداً منطقة الرويس
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت منطقة المساكن في صور وسيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع
مراسل الجديد: غارة عنيفة على البياضة
خاص الجديد
محليات
الجديد:
عنيفة
البياضة
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: غارة بصاروخين على القليلة
أجواء عين التينه لـ الجديد: الأجواء إيجابية وأفضل من يوم أمس والدليل على ذلك أن هوكستين متوجّه الى تل أبيب اليوم
اقرأ ايضا في خاص الجديد
08:21
مراسل الجديد: قصف مدفعي عنيف على مجدل زون
08:21
مراسل الجديد: قصف مدفعي عنيف على مجدل زون
07:46
مراسل الجديد: قصف إسرائيلي على بلدة طيرحرفا
07:46
مراسل الجديد: قصف إسرائيلي على بلدة طيرحرفا
07:42
مراسل الجديد: وتيرة المواجهات مرتفعة في بعض المحاور التي تشهد محاولات تقدم للعدو
07:42
مراسل الجديد: وتيرة المواجهات مرتفعة في بعض المحاور التي تشهد محاولات تقدم للعدو
يحدث الآن
خاص الجديد
08:21
مراسل الجديد: قصف مدفعي عنيف على مجدل زون
محليات
08:19
هوكستين عقب لقائه بري: أنجزنا تقدماً إضافياً
محليات
08:14
فيديو - تفاوض بالنار في الجنوب.. ولا خرق في البياضة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
07:59
ابنة معتصم النهار تتحداه امام الجميع وهكذا تصرف
03:03
وزير الخارجية الفرنسي: الفرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم في لبنان وعلى الجانبين انتهازها
01:48
الجيش: العدو الإسرائيلي استهدف آلية للجيش على طريق برج الملوك- القليعة في الجنوب ما أدى الى اصابة عسكريَّين بجروح متوسطة
03:17
دبلوماسيون: الدول الغربية قدمت رسميا قراراً ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
2024-11-19
وصول الموفد الأميركي آموس هوكستين إلى عين التينة للقاء الرئيس برّي
04:08
السفارة الأميركية تغلق بكييف بعد تحذير من هجوم روسي "كبير"
بالفيديو
بالفيديو
06:59
فيديو - هوكستين من عين التينة: الأجواء إيجابية.. ولن أفصح عن أي معلومات
06:55
كلمة هوكستين عقب اللقاء مع بري في عين التينة... لمتابعة البث المباشر:
06:01
وصول هوكستين الى عين التينة للقاء بري .. مراسلة الجديد تواكب الاجواء
05:35
فيديو - حسن فضل الله: نتعامل بجدية عالية مع المفاوضات.. والعدو لن يفرض شروطه
04:17
هوكستين في عين التينة مجدداً.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
15:02
الجديد تكشف النقاط التي يعاد صياغتها بشأن الاتفاق مع إسرائيل
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
09:47
لقطة عفوية بين الأمير الحسين بن عبدالله وزوجته الاميرة رجوة
فن
09:47
لقطة عفوية بين الأمير الحسين بن عبدالله وزوجته الاميرة رجوة
عربي و دولي
10:03
بالصوّر - أدرعي من كفركلا: ترقبوا!
عربي و دولي
10:03
بالصوّر - أدرعي من كفركلا: ترقبوا!
محليات
12:13
بيان صادر عن غرفة عمليات المقاومة في "حزب الله" حول التطورات الميدانيّة لمعركة "أولي البأس"
محليات
12:13
بيان صادر عن غرفة عمليات المقاومة في "حزب الله" حول التطورات الميدانيّة لمعركة "أولي البأس"
محليات
12:30
هوكستين على طاولة عين التينة والجديد تكشف النقاط التي يُعاد صياغتها
محليات
12:30
هوكستين على طاولة عين التينة والجديد تكشف النقاط التي يُعاد صياغتها
محليات
09:32
بري عقب لقائه هوكستين: الوضع جيد مبدئياً
محليات
09:32
بري عقب لقائه هوكستين: الوضع جيد مبدئياً
محليات
16:48
معلومات الجديد: هوكستين التقى جعجع في معراب بحضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون
محليات
16:48
معلومات الجديد: هوكستين التقى جعجع في معراب بحضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024