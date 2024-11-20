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مراسل الجديد: إستشهاد إمرأة وإصابة زوجها بجروح جراء القصف المدفعي الذي طال بلدة إبل السقي اليوم
مراسل الجديد: إستشهاد إمرأة وإصابة زوجها بجروح جراء القصف المدفعي الذي طال بلدة إبل السقي اليوم
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مراسل الجديد: قصف مدفعي عنيف على مجدل زون
2024-11-20 | 08:21
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مراسل الجديد: قصف مدفعي عنيف على مجدل زون
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هوكستين في عين التينة مجدداً.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
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