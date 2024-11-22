تصعيد كبير في بعلبك.. مراسلة الجديد تنقل المشهد كاملاً

مراسل الجديد: حزب الله نفذ هجومًا بطائرات مسيّرة على تجمعات إسرائيلية في الخيام

مراسل الجديد: حزب الله نفذ هجومًا بطائرات مسيّرة على تجمعات إسرائيلية في الخيام