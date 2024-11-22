معلومات الجديد نقلاً عن زوار الرئيس بري: بعد تحفظ إسرائيل على فرنسا في عضوية اللجنة قد يزيل لبنان تحفظه عن عضوية بريطانيا لكنه سيبقي تحفظه على ألمانيا