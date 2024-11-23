أكرم بزي عن مجـزرة البسطة: نتنياهو لا يريد الوصول لأي إتفاق .. وحـزب الله سيرد على تل أبيب

أكرم بزي عن مجــزرة البسطة : نتنياهو لا يريد الوصول لأي اتفاق .. وحـزب الله سيرد على تل أبيب