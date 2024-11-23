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نتنياهو: التسريبات صدرت من داخل المجلس الوزراي المصغر والفريق المفاوض والهيئات الأكثر حساسية في دولة إسرائيل
نتنياهو: التسريبات صدرت من داخل المجلس الوزراي المصغر والفريق المفاوض والهيئات الأكثر حساسية في دولة إسرائيل
نتنياهو: تم تسريب معلومات استراتيجية تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية من جلسة بمبنى محصن في اليوم الرابع من الحرب
نتنياهو: تم تسريب معلومات استراتيجية تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية من جلسة بمبنى محصن في اليوم الرابع من الحرب
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خاص الجديد
مراسلة الجديد: غارة ثانية الآن على الضاحية الجنوبية
2024-11-23 | 06:37
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مراسلة الجديد: غارة ثانية الآن على الضاحية الجنوبية
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